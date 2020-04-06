Нардеп повідомив, скільки всього у Раді хворих на COVID-19
Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів, крім того хвора Ганна Скороход контактувала із ще 7-ма нардепами.
Джерело: Telegram-канал народного депутата
Дослівно: "За результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання COVID-19, у Верховній Раді підтверджені випадки зазначеної хвороби у народних депутатів:
- Борт Віталій - ОПЗЖ
- Ватрас Володимир - "Слуга народу"
- Горбенко Руслан "Слуга народу" (вилікувався)
- Кисельов Ігор - ОПЗЖ
- Лукашев Олександр - ОПЗЖ
- Рудик Сергій - позафракційний
- Скороход Ганна - позафракційна
- Шахов Сергій - "Довіра" (вилікувався)".
Деталі: Також Качура повідомив, що зі хворою Скороход контактували Лерос Гео ("Слуга народу"), Васильківський Ігор ("Слуга народу"), В'ятрович Вячеслав (ЄС), Южаніна Ніна (ЄС), Санченко Олександр ("Слуга народу"), Чийгоз Ахтем (ЄС), Саладуха Ольга ("Слуга народу").
Нардеп Скороход нещодавно народила.
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