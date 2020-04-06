Нардеп повідомив, скільки всього у Раді хворих на COVID-19

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Понеділок, 6 квітня 2020, 14:50

Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів, крім того хвора Ганна Скороход контактувала із ще 7-ма нардепами.

Джерело: Telegram-канал народного депутата

Дослівно: "За результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання COVID-19, у Верховній Раді підтверджені випадки зазначеної хвороби у народних депутатів:

Деталі: Також Качура повідомив, що зі хворою Скороход контактували Лерос Гео ("Слуга народу"), Васильківський Ігор ("Слуга народу"), В'ятрович Вячеслав (ЄС), Южаніна Ніна (ЄС), Санченко Олександр ("Слуга народу"), Чийгоз Ахтем (ЄС), Саладуха Ольга ("Слуга народу").

Нардеп Скороход нещодавно народила. 

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Теми: Верховна Рада Covid-2019 коронавірус


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