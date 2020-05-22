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10-15 нардепів заразилися коронавірусом – Разумков

П'ятниця, 22 травня 2020, 17:25

Від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: Разумков в інтерв'ю "24 каналу" 22 травня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За тією інформацією, яка у мене є, приблизно 10-15 осіб (перехворіли коронавірусом – ред.). У нас є новий підтверджений випадок, саме тому одна з фракцій була на самоізоляції".

Деталі: Спікер висловив сподівання, що найближчим часом парламент зможе продовжити роботу у нормальному режимі.

Цьому передувало: Цього тижня народні депутати поновили повноцінний формат роботи після 2 місяців карантину, але пропрацювали пленарно лише два дні.

Парламентарі змінили графік роботи після того, як фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію у зв'язку з підтвердженим діагнозом COVID-19 у члена їхньої фракції Олега Мейдича.

Тому в четвер і п'ятницю нардепи замість засідань працювали в комітетах.

22 травня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що ПЛР-тестування народних депутатів не виявило нових хворих на коронавірус. Вона сподівається, що Верховна Рада 2 червня повернеться до роботи у сесійній залі.

Теми: коронавірусCovid-2019Верховна РадаРазумков Дмитро


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