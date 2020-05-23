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ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі

Субота, 23 травня 2020, 00:00

СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, порівняно з попереднім періодом.

Джерело: звіт ОБСЄ №121/2020

Дослівно: "Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом".

Деталі: У відомстві зазначили, що бойовики і далі забороняли патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Представники ОБСЄ виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних урядових районах Донецької області. СММ зафіксувала протитанкові міни поблизу Докучаєвська Донецької області.

Що було раніше: 22 травня на Донбасі поранили воїна ЗСУ.

Українська правда
Теми: ООСОБСЄДонбас


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