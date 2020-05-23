ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі
СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, порівняно з попереднім періодом.
Джерело: звіт ОБСЄ №121/2020
Дослівно: "Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом".
Деталі: У відомстві зазначили, що бойовики і далі забороняли патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.
Представники ОБСЄ виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних урядових районах Донецької області. СММ зафіксувала протитанкові міни поблизу Докучаєвська Донецької області.
Що було раніше: 22 травня на Донбасі поранили воїна ЗСУ.