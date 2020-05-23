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ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе

Суббота, 23 мая 2020, 00:00
ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе

СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом.

Источник: отчет ОБСЕ №121/2020

Дословно: "Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом".

Детали: В ведомстве отметили, что боевики и далее запрещали патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Представители ОБСЕ обнаружили вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области. СММ зафиксировала противотанковые мины вблизи Докучаевска Донецкой области.

Что было раньше: 22 мая на Донбассе ранили воина ВСУ.

Украинская правда
Темы: ООСОБСЕДонбасс
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