Пом'якшення карантину в Києві поки неможливе – Степанов

На сьогоднішній день перехід до 2 етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Міністр зазначив, що у середу Кабміном була прийнята постанова щодо продовження карантину до 22 червня, яка передбачає декілька етапів виходу з карантину, а також запровадження так званого адаптивного карантину, тобто різного для різних областей.

Однією з ознак адаптивного карантину є інцидентість – кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

Пряма мова: "На сьогоднішній день у місті Києві цей показник перевищує 12, він складає на рівні 15. Тому, якщо ми кажемо про сьогодні, перехід в інший, другий етап пом'якшення поки неможливий.

Але я не виключаю, що ситуація може змінитися найближчими днями. Тоді буде прийнято відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС, і може бути змінено".