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Пом'якшення карантину в Києві поки неможливе – Степанов

Субота, 23 травня 2020, 09:51
Пом'якшення карантину в Києві поки неможливе – Степанов

На сьогоднішній день перехід до 2 етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Міністр зазначив, що у середу Кабміном була прийнята постанова щодо продовження карантину до 22 червня, яка передбачає декілька етапів виходу з карантину, а також запровадження так званого адаптивного карантину, тобто різного для різних областей.

Однією з ознак адаптивного карантину є інцидентість – кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

Пряма мова: "На сьогоднішній день у місті Києві цей показник перевищує 12, він складає на рівні 15. Тому, якщо ми кажемо про сьогодні, перехід в інший, другий етап пом'якшення поки неможливий.

Але я не виключаю, що ситуація може змінитися найближчими днями. Тоді буде прийнято відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС, і може бути змінено".

Що передувало: 22 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабмін дозволити ввести у місті послаблення карантину, попри те, що Міністерство охорони здоров'я вважає, що столиця не відповідає критеріям для послаблення.

Перед цим 22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.  

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗКиївкарантин
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