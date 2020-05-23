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Смягчение карантина в Киеве пока невозможно – Степанов

Суббота, 23 мая 2020, 09:51
Смягчение карантина в Киеве пока невозможно – Степанов

На сегодняшний день переход ко 2 этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Министр отметил, что в среду Кабмином было принято постановление о продлении карантина до 22 июня, которое предусматривает несколько этапов выхода из карантина, а также введение так называемого адаптивного карантина, то есть разного для разных областей.

Одним из признаков адаптивного карантина является инцидентность – количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

Прямая речь: "На сегодняшний день в городе Киеве этот показатель превышает 12, он составляет на уровне 15. Поэтому, если мы говорим о сегодня, переход на другой, второй этап смягчения пока невозможен.

Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Тогда будет принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС, и может быть изменено".

Что предшествовало: 22 мая городской голова Киева Виталий Кличко попросил Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям послабления.

Перед этим 22 мая в Минздраве заявили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавируса.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМинздравКиевкарантин
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