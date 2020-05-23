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"Слуги народу" просять Шмигаля пояснити поїздку Яценюка з урядовцями

Субота, 23 травня 2020, 11:30
Слуги народу просять Шмигаля пояснити поїздку Яценюка з урядовцями
nfront.org.ua

Нардепи від партії "Слуга народу" звернулися до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням пояснити ситуацію щодо поїздки експрем'єра Арсенія Яценюка до Чернівецької області разом із членами уряду 21 травня.

Джерело: заява партії

Деталі: Народні депутати від партії "Слуга народу" спрямували депутатське звернення до Шмигаля, де просять надати відповіді на ряд запитань з приводу візиту Яценюка до Чернівецької області разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим.

Дослівно: "Депутати просять прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати інформацію щодо наступних запитань:

  • На якій правовій підставі Арсеній Яценюк користувався службовим авіатранспортом МВС чи будь-якого іншого міністерства або ж відомства України?
  • Чи обіймає Арсеній Яценюк будь-яку офіційну посаду в МВС або в іншому міністерстві чи відомстві, що дає йому право виступати на офіційному пресбрифінгу членів уряду?
  • Яка посадова особа дозволила допустити Арсенія Яценюка до користування службовим авіатранспортом?
  • Чи здійснювалася будь-яка оплата за користування службовим авіатранспортом для приватної особи Арсенія Яценюка?"

Що передувало: 21 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов полетіли у Чернівецьку область розбиратися з епідемічною ситуацією.

Разом ними Буковину відвідав колишній прем'єр Ареній Яценюк. Він був на зустрічі в якості засновника фонду для допомоги чернівецьким лікарням.

Українська правда

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Теми: Слуга народуЯценюкШмигаль Кабінет міністрівЧернівецька область
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