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"Слуги народа" просят Шмыгаля объяснить поездку Яценюка с членами правительства

Суббота, 23 мая 2020, 11:30
Слуги народа просят Шмыгаля объяснить поездку Яценюка с членами правительства
nfront.org.ua

Нардепы от партии "Слуга народа" обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой объяснить ситуацию в отношении поездки экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкую область вместе с членами правительства 21 мая.

Источник: заявление партии

Детали: Народные депутаты от партии "Слуга народа" направили депутатское обращение к Шмыгалю, где просят дать ответы на ряд вопросов по поводу визита Яценюка в Черновицкую область вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым.

Дословно: "Депутаты просят премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить информацию по следующим вопросам:

На каком правовом основании Арсений Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины?

Занимает ли Арсений Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства?

Какое должностное лицо позволило допустить Арсения Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом?

Осуществлялась ли какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Арсения Яценюка?"

Что предшествовало: 21 мая министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов полетели в Черновицкую область разбираться с эпидемической ситуацией.

Вместе ними Буковину посетил бывший премьер Арсений Яценюк. Он был на встрече в качестве учредителя фонда для помощи черновицким больницам.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЯценюкШмыгальКабинет министровЧерновицкая область
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