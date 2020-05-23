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Степанов передумав: Київ може послабити карантин

Субота, 23 травня 2020, 11:47
Степанов передумав: Київ може послабити карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з новими даними, Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.

Джерело: Степанов у Facebook

Дослівно: "Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину.

Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11.7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі — справа за рішенням міської комісії ТЕБ та НС".

Деталі: Міністр нагадав, що таблиця показників для послаблення протиепідемічних заходів оновлюватиметься кожного дня.

Степанов додав, що у п'ятницю його заступник, головний санітарний лікар Віктор Ляшко мав зустріч з Київським метрополітеном.

Дослівно: "Працівники відповідально поставились до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу. Розробили дистанційні розмітки, закупили термометри та захисні щитки для співробітників, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19".

Що передувало: У суботу зранку глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на сьогоднішній день перехід до 2 етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Водночас представники КМДА заявили, що на засідання комісії ТЕБ і НС у Києві в суботу зранку було прийнято рішення про перехід на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Українська правда

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Теми: МОЗКиївкарантинкоронавірус
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