Все разделы
Укр / Рус

Степанов передумал: Киев может ослабить карантин

Суббота, 23 мая 2020, 11:47

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.

Источник: Степанов в Facebook

Дословно: "Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина.

Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Дальше – дело за решением городской комиссии ТЭБ и ЧС".

Детали: Министр напомнил, что таблица показателей для ослабления противоэпидемических мер будет обновляться каждый день.

Степанов добавил, что в пятницу его заместитель, главный санитарный врач Виктор Ляшко встретился с Киевским метрополитеном.

Дословно: "Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19".

Что предшествовало: В субботу утром глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день переход ко 2 этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.

В то же время, представители КГГА заявили, что комиссия ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром приняла решение о переходе на второй этап ослабления карантина.

Украинская правда
Темы: МинздравКиевкарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов передумал: Киев может ослабить карантин

Киев запускает наземный транспорт с субботы, метро – с понедельника

Смягчение карантина в Киеве пока невозможно – Степанов

Коронавирус в Украине: 432 случая за сутки

За сутки в мире диагностировали рекордное количество новых случаев COVID-19

ИнфографикаЕще с двух областей сняли запрет на смягчение карантина

Все главные новости...
Минздрав
Смягчение карантина в Киеве пока невозможно – Степанов
Коронавирус в Украине: 432 случая за сутки
Еще с двух областей сняли запрет на смягчение карантина
Последние новости
12:02
В МИД прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу
11:58
"Антиколомойский" закон вступил в силу
11:47
Степанов передумал: Киев может ослабить карантин
11:30
"Слуги народа" просят Шмыгаля объяснить поездку Яценюка с членами правительства
11:11
Эпидемия в Франции: количество новых случаев несколько возросло
10:57
Пенсионеры старше 75 лет смогут получать надбавки к пенсии
10:29
Киев запускает наземный транспорт с субботы, метро – с понедельника
10:07
В Киеве за сутки 47 случаев COVID-19
09:51
Смягчение карантина в Киеве пока невозможно – Степанов
09:15
Коронавирус в Украине: 432 случая за сутки
Все новости...