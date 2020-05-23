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Степанов передумал: Киев может ослабить карантин

Суббота, 23 мая 2020, 11:47
Степанов передумал: Киев может ослабить карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.

Источник: Степанов в Facebook

Дословно: "Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблению карантина.

Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Дальше – дело за решением городской комиссии ТЭБ и ЧС".

Детали: Министр напомнил, что таблица показателей для ослабления противоэпидемических мер будет обновляться каждый день.

Степанов добавил, что в пятницу его заместитель, главный санитарный врач Виктор Ляшко встретился с Киевским метрополитеном.

Дословно: "Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19".

Что предшествовало: В субботу утром глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день переход ко 2 этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.

В то же время, представители КГГА заявили, что комиссия ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром приняла решение о переходе на второй этап ослабления карантина.

Украинская правда

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Темы: МинздравКиевкарантинкоронавирус
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