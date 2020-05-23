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З ексглави Держекоінспекції стягнули 36 тисяч застави і призначили нову

Субота, 23 травня 2020, 14:19

З колишнього голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки стягнуто в дохід держави 36 тисяч гривень застави.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП стягнув в дохід держави 36 тисяч гривень застави з колишнього голови Державної екологічної інспекції України, обвинуваченого у внесенні завідомо недостовірних даних у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Деталі: Зважаючи на систематичну неявку обвинуваченого до суду, а також не повідомлення причин цих неявок, прокурор звернувся до ВАКС з клопотанням про стягнення застави в дохід держави, а також покладання на колишнього посадовця нової застави у більшому розмірі.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання.

За рішенням суду з ексголови Держекоінспекції стягнуто 36 тисяч гривень застави. Крім того, експосадовця зобов'язано внести нову заставу – у сумі 40 тисяч гривень. Це максимально можливий визначений законом розмір застави за вказаним обвинуваченням.

Довідка: У САП нагадали, що колишньому посадовцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Перебуваючи на посаді голови Державної екологічної інспекції України (з травня 2015 року – по лютий 2017 року) та приховуючи свій дійсний майновий стан, він вніс недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2017 роки.

Так, він не відобразив у декларації майна на загальну суму понад 27 млн гривень, серед яких декілька земельних ділянок в Київській області, АР Крим, дороговартісна квартира в центральній частині міста Києва, автомобіль та корпоративні права низки суб’єктів господарювання.

Крім того, обвинувачений не вказав інформацію про оренду квартири в столиці, яку він винаймав у дружини колишнього першого заступника секретаря РНБО, який на даний момент також притягується до відповідальності – в тому числі за недекларування доходів від оренди вказаної квартири.

Передісторія:

  • У січні 2019 року в САП повідомили, що Заїку судитимуть у Києві за декларування недостовірної інформації.
  • У 2018 році НАЗК повідомило, що екс-голова Держекоінспекції "забув" вказати в деклараціях майно на 4,6 мільйона гривень.

Українська правда
Теми: прокуратурадеклараціїгроші


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