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С экс-главы Госэкоинспекции взыскали 36 тысяч залога и назначили новый

Суббота, 23 мая 2020, 14:19

С бывшего главы Государственной экологической инспекции Андрея Заики взыскано в доход государства 36 тысяч гривен залога.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП взыскал в доход государства 36 тысяч гривен залога с бывшего председателя Государственной экологической инспекции Украины, обвиняемого во внесении заведомо недостоверных данных в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Детали: Учитывая систематическую неявку обвиняемого в суд, а также не объяснение причин этих неявок, прокурор обратился в ВАКС с ходатайством о взыскании залога в доход государства, а также возложения на бывшего чиновника нового залога в большем размере.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство.

По решению суда с экс-главы Госэкоинспекции взыскано 36 тысяч гривен залога. Кроме того, он обязан внести новый залог – в сумме 40 тысяч гривен. Это максимально возможный определенный законом размер залога по указанному обвинению.

Справка: В САП напомнили, что бывшему чиновнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Будучи главой Государственной экологической инспекции Украины (с мая 2015 года - по февраль 2017 года) и скрывая свое истинное имущественное положение, он внес недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2015-2017 годы.

Он не отразил в декларации имущества на общую сумму более 27 млн ​​гривен, среди которых несколько земельных участков в Киевской области, АР Крым, дорогостоящая квартира в центральной части города Киева, автомобиль и корпоративные права ряда субъектов хозяйствования.

Кроме того, обвиняемый не указал информацию об аренде квартиры в столице, которую он снимал в жены бывшего первого заместителя секретаря СНБО, который на данный момент также привлекается к ответственности – в том числе за недекларирование доходов от аренды указанной квартиры.

Предыстория:

  • В январе 2019 года в САП сообщили, что Заику будут судить в Киеве за декларирование недостоверной информации.
  • В 2018 году НАПК сообщало, что экс-глава Госэкоинспекции "забыл" указать в декларациях имущество на 4,6 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: прокуратурадекларацииденьги


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