Дніпропетровщина послабила карантин після переговорів із МОЗ
У Дніпропетровській області розпочався другий етап послаблення карантину, зокрема, дозволили роботу громадського транспорту в звичному режимі.
Джерело: Голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, якого цитує сайт ОДА
Пряма мова: "Чи можна областям переходити до другого етапу послаблення карантину, вирішували в МОЗ. Дніпропетровщина не пройшла лише за одним з трьох критеріїв – охоплення тестуваннями людей за останній тиждень. При цьому епідемічна ситуація в регіоні стабільна.
Провів перемовини з МОЗом та головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. Уточнили методологію визначення цього показника, зробили перерахунок та усунули технічні неточності. В результаті регіону дозволили пом’якшити карантин".
Деталі: На місцевому рівні рішення про послаблення карантину ухвалила Обласна комісія ТЕБ та НС. В області, серед іншого, дозволили регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні. Для проїзду більше не потрібні спецпропуски.
При цьому кількість пасажирів не має перевищувати числа місць для сидіння. Проїзд можливий тільки в масках або респіраторах.
Дозволили також і спортивні змагання без глядачів, у яких беруть участь до 50 людей. У храмах можна проводити богослужіння у присутності не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, також відновиться робота готелів.
Нагадаємо:
- Вранці 22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України (включно з Дніпропетровською) та місто Київ не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.
- Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що, згідно з новими даними, Київ все ж може переходити на черговий етап виходу з карантину.