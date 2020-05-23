Дніпропетровщина послабила карантин після переговорів із МОЗ

У Дніпропетровській області розпочався другий етап послаблення карантину, зокрема, дозволили роботу громадського транспорту в звичному режимі.

Джерело: Голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, якого цитує сайт ОДА

Пряма мова: "Чи можна областям переходити до другого етапу послаблення карантину, вирішували в МОЗ. Дніпропетровщина не пройшла лише за одним з трьох критеріїв – охоплення тестуваннями людей за останній тиждень. При цьому епідемічна ситуація в регіоні стабільна.

Провів перемовини з МОЗом та головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. Уточнили методологію визначення цього показника, зробили перерахунок та усунули технічні неточності. В результаті регіону дозволили пом’якшити карантин".

Деталі: На місцевому рівні рішення про послаблення карантину ухвалила Обласна комісія ТЕБ та НС. В області, серед іншого, дозволили регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні. Для проїзду більше не потрібні спецпропуски.

При цьому кількість пасажирів не має перевищувати числа місць для сидіння. Проїзд можливий тільки в масках або респіраторах.

Дозволили також і спортивні змагання без глядачів, у яких беруть участь до 50 людей. У храмах можна проводити богослужіння у присутності не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, також відновиться робота готелів.

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