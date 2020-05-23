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Днепропетровщина ослабила карантин после переговоров с Минздравом

Суббота, 23 мая 2020, 18:33

В Днепропетровской области начался второй этап ослабления карантина, в частности, разрешили работу общественного транспорта в обычном режиме.

Источник: Глава облгосадминистрации Александр Бондаренко, которого цитирует сайт ОГА

Прямая речь: "Можно ли областям переходить ко второму этапу ослабления карантина, решали в Минздраве. Днепропетровщина не прошла только по одному из трех критериев - охват тестированиями людей за последнюю неделю. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.

Провел переговоры с Минздравом и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Уточнили методологию определения этого показателя, сделали перерасчет и устранили технические неточности. В результате региону позволили смягчить карантин".

Детали: На местном уровне решения об ослаблении карантина приняла Областная комиссия ТЭБ и ЧС. В области, среди прочего, позволили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. Для проезда больше не нужны спецпропуска.

При этом количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. Проезд возможен только в масках или респираторах.

Позволили также и спортивные соревнования без зрителей, в которых принимают участие до 50 человек. В храмах можно проводить богослужения в присутствии не более одного человека на 10 квадратных метров, также восстановится работа отелей.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ДнепрДнепропетровская областькарантинтранспортэпидемия


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