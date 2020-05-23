Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина ослабила карантин после переговоров с Минздравом

Суббота, 23 мая 2020, 18:33
Днепропетровщина ослабила карантин после переговоров с Минздравом

В Днепропетровской области начался второй этап ослабления карантина, в частности, разрешили работу общественного транспорта в обычном режиме.

Источник: Глава облгосадминистрации Александр Бондаренко, которого цитирует сайт ОГА

Прямая речь: "Можно ли областям переходить ко второму этапу ослабления карантина, решали в Минздраве. Днепропетровщина не прошла только по одному из трех критериев - охват тестированиями людей за последнюю неделю. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.

Провел переговоры с Минздравом и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Уточнили методологию определения этого показателя, сделали перерасчет и устранили технические неточности. В результате региону позволили смягчить карантин".

Детали: На местном уровне решения об ослаблении карантина приняла Областная комиссия ТЭБ и ЧС. В области, среди прочего, позволили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. Для проезда больше не нужны спецпропуска.

При этом количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. Проезд возможен только в масках или респираторах.

Позволили также и спортивные соревнования без зрителей, в которых принимают участие до 50 человек. В храмах можно проводить богослужения в присутствии не более одного человека на 10 квадратных метров, также восстановится работа отелей.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ДнепрДнепропетровская областькарантинтранспортэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Днепр
Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: