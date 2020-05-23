Днепропетровщина ослабила карантин после переговоров с Минздравом
В Днепропетровской области начался второй этап ослабления карантина, в частности, разрешили работу общественного транспорта в обычном режиме.
Источник: Глава облгосадминистрации Александр Бондаренко, которого цитирует сайт ОГА
Прямая речь: "Можно ли областям переходить ко второму этапу ослабления карантина, решали в Минздраве. Днепропетровщина не прошла только по одному из трех критериев - охват тестированиями людей за последнюю неделю. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.
Провел переговоры с Минздравом и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. Уточнили методологию определения этого показателя, сделали перерасчет и устранили технические неточности. В результате региону позволили смягчить карантин".
Детали: На местном уровне решения об ослаблении карантина приняла Областная комиссия ТЭБ и ЧС. В области, среди прочего, позволили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. Для проезда больше не нужны спецпропуска.
При этом количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. Проезд возможен только в масках или респираторах.
Позволили также и спортивные соревнования без зрителей, в которых принимают участие до 50 человек. В храмах можно проводить богослужения в присутствии не более одного человека на 10 квадратных метров, также восстановится работа отелей.
Напомним:
- Утром 22 мая в Минздраве заявили, что 11 областей Украины (включая Днепропетровскую) и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с коронавирусом.
- Позже министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, согласно новым данным, Киев все же может переходить на очередной этап выхода из карантина.