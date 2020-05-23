Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву колишнього іранського законодавця Махмуда Садекі

Деталі: Махмуд Садекі подав запит до міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи українського літака і отримав відповідь.

Садекі надіслав запит ще 23 квітня, проте чиновник відповів йому лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Садекі пояснив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану пояснення причин "відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.

Ще 4 квітня іранські військові посадовці зазначали, що у справі про збиття українського авіалайнера затримана одна особа, що перебуває під слідством.

Нагадаємо: Україна та низка держав можуть звернутися до Міжнародного суду ООН у справі про збитий в Ірані літак МАУ.

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