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В Ірані назвав винного у збитті українського літака біля Тегерана

Субота, 23 травня 2020, 22:01

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву колишнього іранського законодавця Махмуда Садекі

Деталі: Махмуд Садекі подав запит до міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи українського літака і отримав відповідь.

Садекі надіслав запит ще 23 квітня, проте чиновник відповів йому лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Садекі пояснив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану пояснення причин "відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.

Ще 4 квітня іранські військові посадовці зазначали, що у справі про збиття українського авіалайнера затримана одна особа, що перебуває під слідством.

Нагадаємо: Україна та низка держав можуть звернутися до Міжнародного суду ООН у справі про збитий в Ірані літак МАУ.

Передісторія:

  • Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.
  • На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніавіаІран


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