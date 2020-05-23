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В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране

Суббота, 23 мая 2020, 22:01
В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране

Ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана в Иране считают оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки

Детали: Махмуд Садеки подал запрос министру обороны Ирана, бригадному генералу Амиру Хатами о причинах катастрофы украинского самолета и получил ответ от него.

Садеки отправил документ еще 23 апреля, однако чиновник ответил ему лишь накануне.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Садеки объяснил, что хотел получить от министра обороны Ирана объяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

Еще 4 апреля иранские военные чиновники отмечали, что по делу об авиакатострофе украинского лайнера задержан один человек, находящийся под следствием.

Напомним: Украина и ряд государств могут обратиться в Международный суд ООН по делу о сбитом в Иране самолете МАУ.

Предыстория:

  • Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.
  • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиаИран
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