В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране

Ответственным за сбивание украинского самолета в начале января вблизи Тегерана в Иране считают оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки

Детали: Махмуд Садеки подал запрос министру обороны Ирана, бригадному генералу Амиру Хатами о причинах катастрофы украинского самолета и получил ответ от него.

Садеки отправил документ еще 23 апреля, однако чиновник ответил ему лишь накануне.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Садеки объяснил, что хотел получить от министра обороны Ирана объяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

Еще 4 апреля иранские военные чиновники отмечали, что по делу об авиакатострофе украинского лайнера задержан один человек, находящийся под следствием.

Напомним: Украина и ряд государств могут обратиться в Международный суд ООН по делу о сбитом в Иране самолете МАУ.

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