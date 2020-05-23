Білецький просить СБУ та Мін’юст розслідувати діяльність ОПЗЖ

"Нацкорпус" вимагає від Мін’юсту звернутися з позовом до суду "за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради", а також очікує від СБУ відкриття провадження стосовно керівників цієї політичної сили.

Джерело: заява "Національного корпусу", розміщена на сайті організації

Деталі: Очільник "Нацкорпусу" Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції України Дениса Малюськи з вимогою відреагувати на діяльність "Опозиційної платформи - За життя", яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України.

Дослівно: "Ми, "Національний Корпус", вже подали відповідну заяву в СБУ з вимогою розпочати провадження проти очільників ОПЗЖ та до Мін'юсту з позовом до суду по факту вчинення партією державної зради".

Нагадаємо: Представники нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука заявили про вибух біля його офісу на вул. Велика Васильківська, 23б в Києві, де 23 травня проходила акція "Нацкорпусу".