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Білецький просить СБУ та Мін’юст розслідувати діяльність ОПЗЖ

Субота, 23 травня 2020, 22:50
Білецький просить СБУ та Мін’юст розслідувати діяльність ОПЗЖ

"Нацкорпус" вимагає від Мін’юсту звернутися з позовом до суду "за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради", а також очікує від СБУ відкриття провадження стосовно керівників цієї політичної сили.

Джерело: заява "Національного корпусу", розміщена на сайті організації

Деталі: Очільник "Нацкорпусу" Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції України Дениса Малюськи з вимогою відреагувати на діяльність "Опозиційної платформи - За життя", яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України.

Дослівно: "Ми, "Національний Корпус", вже подали відповідну заяву в СБУ з вимогою розпочати провадження проти очільників ОПЗЖ та до Мін'юсту з позовом до суду по факту вчинення партією державної зради".

Нагадаємо: Представники нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука заявили про вибух біля його офісу на вул. Велика Васильківська, 23б в Києві, де 23 травня проходила акція "Нацкорпусу".

Українська правда
Теми: ОПЗЖСБУМін'юст
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