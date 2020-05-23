Билецкий просит СБУ и Минюст расследовать деятельность ОПЗЖ

"Нацкорпус" требует от Минюста обратиться с иском в суд "по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены", а также ожидает от СБУ открытия производства в отношении руководителей этой политической силы.

Источник: заявление "Национального корпуса", размещенное на сайте организации

Детали: Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

Дословно: "Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены".

Напомним: Представители нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука заявили о взрыве возле его офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве, где 23 мая проходила акция "Нацкорпуса".