Все разделы
Укр / Рус

Билецкий просит СБУ и Минюст расследовать деятельность ОПЗЖ

Суббота, 23 мая 2020, 22:50

"Нацкорпус" требует от Минюста обратиться с иском в суд "по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены", а также ожидает от СБУ открытия производства в отношении руководителей этой политической силы.

Источник: заявление "Национального корпуса", размещенное на сайте организации

Детали: Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

Дословно: "Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены".

Напомним: Представители нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука заявили о взрыве возле его офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве, где 23 мая проходила акция "Нацкорпуса".

Украинская правда
Темы: ОПЗЖСБУМинюст


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновленоВ Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране

На Киевщине застрелили экс-бойца "Айдара", полиция задержала подозреваемых

Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога

Война на Донбассе: украинского бойца подстрелил снайпер

Из-за файеров и петард под офисом Медведчука открыли производство

Все главные новости...
ОПЗЖ
В Харькове облили зеленкой местного лидера ОПЗЖ
ОПЗЖ зарегистрировала законопроект, чтобы позволить георгиевскую ленту
Рабинович обещает найти способ отпраздновать 9 мая
Последние новости
19:33
фото, обновленоВ Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко
22:50
Билецкий просит СБУ и Минюст расследовать деятельность ОПЗЖ
22:26
Одесчина: в селе на границе с Молдовой распространяется коронавирус
22:01
В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране
21:22
ИнфографикаЭпидемия в Беларуси: почти тысяча новых зараженных за день, 4 летальных случая
21:02
Эпидемия в Италии: за сутки менее 120 умерших, количество новых случаев несколько возросло
20:35
На Киевщине застрелили экс-бойца "Айдара", полиция задержала подозреваемых
20:03
ИнфографикаЭпидемия в Британии: количество новых больных снова снизилось
19:15
Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога
19:02
Аргентина в девятый раз объявила дефолт
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!