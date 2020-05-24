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Кім Чен Ин скликав військових для обговорення ядерного потенціалу країни

Неділя, 24 травня 2020, 05:43
Кім Чен Ин скликав військових для обговорення ядерного потенціалу країни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів військову зустріч для обговорення політики щодо ядерного потенціалу країни.

Джерело: державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA), передає Reuters

Деталі: Кім Чен Ин вперше за 23 дні з'явився у публічному просторі.

Видання зазначає, що на зустрічі була викладена нова політика для подальшого посилення стримування ядерної війни в країні і введення стратегічних збройних сил в стан підвищеної готовності.

Що було раніше:

  • Лідер Північної Кореї Кім Чем Ин не з'являвся на публіці з першого травня 2020 року.
  • Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Нагадаємо:

  • До появи 1 травня Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
  • Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена. 
  • CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброя
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