Кім Чен Ин скликав військових для обговорення ядерного потенціалу країни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів військову зустріч для обговорення політики щодо ядерного потенціалу країни.

Джерело: державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA), передає Reuters

Деталі: Кім Чен Ин вперше за 23 дні з'явився у публічному просторі.

Видання зазначає, що на зустрічі була викладена нова політика для подальшого посилення стримування ядерної війни в країні і введення стратегічних збройних сил в стан підвищеної готовності.

Що було раніше:

Лідер Північної Кореї Кім Чем Ин не з'являвся на публіці з першого травня 2020 року.

Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Нагадаємо: