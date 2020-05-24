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Ким Чен Ын собрал военных для обсуждения ядерного потенциала страны

Воскресенье, 24 мая 2020, 05:43
Ким Чен Ын собрал военных для обсуждения ядерного потенциала страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения политики по ядерному потенциалу страны.

Источник: государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает Reuters

Детали: Ким Чен Ын впервые за 23 дня появился в публичном пространстве.

Издание отмечает, что на встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введение стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности.

Что было раньше:

  • Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын не появлялся на публике с первого мая 2020 года. 
  • Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Напомним:

  • До этого Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
  • Вопрос благополучия северокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.
  • CNN ранее сообщал, что по данным разведки США, Ким Чен Ын "в серьезной опасности после операции". Другой американский чиновник сказал CNN, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера заслуживают доверия, но их тяжесть трудно оценить.

Темы: ядерное оружие
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