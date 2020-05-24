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Минулої доби на Буковині – більше 60 нових заражень Covid-19

Неділя, 24 травня 2020, 08:23

У суботу, 23 травня у Чернівецькій області виявили ще 63 людей, інфікованих коронавірусом, таким чином загальна кількість випадків зараження в регіоні перевищила три тисячі.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у три тисячі. А саме, загальне число недужих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3027 осіб.

23 травня підтверджено ще 63 випадки інфікування COVID-19. Також 15 буковинців побороли хворобу. Вони двічі отримали негативні результати тестів".

Нагадаємо:

  • 23 травня у світі діагностували 99 872 зараження COVID-19.
  • 22 травня в Україні було зафіксовано 432 нових випадки коронавірусу, за добу хвороба забрала 17 життів.
  • На Буковині частково послабили карантин - відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія


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