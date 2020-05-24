Минулої доби на Буковині – більше 60 нових заражень Covid-19
Неділя, 24 травня 2020, 08:23
У суботу, 23 травня у Чернівецькій області виявили ще 63 людей, інфікованих коронавірусом, таким чином загальна кількість випадків зараження в регіоні перевищила три тисячі.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у три тисячі. А саме, загальне число недужих на Буковині від першого встановленого випадку складає 3027 осіб.
23 травня підтверджено ще 63 випадки інфікування COVID-19. Також 15 буковинців побороли хворобу. Вони двічі отримали негативні результати тестів".
Нагадаємо:
- 23 травня у світі діагностували 99 872 зараження COVID-19.
- 22 травня в Україні було зафіксовано 432 нових випадки коронавірусу, за добу хвороба забрала 17 життів.
- На Буковині частково послабили карантин - відновлено проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення.
Українська правда