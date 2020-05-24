За прошедшие сутки на Буковине – более 60 новых заражений Covid-19
Воскресенье, 24 мая 2020, 08:23
В субботу, 23 мая в Черновицкой области обнаружили еще 63 человек, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заражения в регионе превысило три тысячи.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило отметку в три тысячи. Общее число больных на Буковине, с первого установленного случая, составляет 3027 человек.
23 мая подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. Также 15 буковинцев побороли болезнь. Они дважды получили отрицательные результаты тестов".
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Напомним:
- 23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19.
- 22 мая в Украине было зафиксировано 432 новых случая коронавируса, за сутки болезнь унесла 17 жизней.
- На Буковине частично ослабили карантин - возобновили проезд частного транспорта и межобластного сообщения.
Украинская правда