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За прошедшие сутки на Буковине – более 60 новых заражений Covid-19

Воскресенье, 24 мая 2020, 08:23

В субботу, 23 мая в Черновицкой области обнаружили еще 63 человек, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заражения в регионе превысило три тысячи.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило отметку в три тысячи. Общее число больных на Буковине, с первого установленного случая, составляет 3027 человек.

23 мая подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. Также 15 буковинцев побороли болезнь. Они дважды получили отрицательные результаты тестов".

Напомним:

  • 23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19.
  • 22 мая в Украине было зафиксировано 432 новых случая коронавируса, за сутки болезнь унесла 17 жизней.
  • На Буковине частично ослабили карантин - возобновили проезд частного транспорта и межобластного сообщения.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия


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