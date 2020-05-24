За минулу добу у 69 медиків виявили коронавірус
Неділя, 24 травня 2020, 10:39
Протягом 23 травня в Україні виявили 406 осіб, хворих на Covid-19, з них 69 – медичні працівники.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Пряма мова: "За минулу добу в Україні захворіло 406 осіб (з них 36 дітей та 69 медпрацівників). Було госпіталізовано 104 особи. Зафіксовано 12 летальних випадків".
Деталі: Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 986 осіб, з них 1 530 дітей, а також 4 069 медпрацівників.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- 22 травня у Києві було зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них 14 – у медиків.
- 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.
Українська правда