За минулу добу у 69 медиків виявили коронавірус

Протягом 23 травня в Україні виявили 406 осіб, хворих на Covid-19, з них 69 – медичні працівники.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "За минулу добу в Україні захворіло 406 осіб (з них 36 дітей та 69 медпрацівників). Було госпіталізовано 104 особи. Зафіксовано 12 летальних випадків".

Деталі: Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 986 осіб, з них 1 530 дітей, а також 4 069 медпрацівників.

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