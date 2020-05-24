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За минулу добу у 69 медиків виявили коронавірус

Неділя, 24 травня 2020, 10:39
За минулу добу у 69 медиків виявили коронавірус

Протягом 23 травня в Україні виявили 406 осіб, хворих на Covid-19, з них 69 – медичні працівники.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова:  "За минулу добу в Україні захворіло 406 осіб (з них 36 дітей та 69 медпрацівників). Було госпіталізовано 104 особи. Зафіксовано 12 летальних випадків".

Деталі: Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 986 осіб, з них 1 530 дітей, а також 4 069 медпрацівників.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • 22 травня у Києві було зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них 14 – у медиків.
  • 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяМОЗ
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