За минувшие сутки у 69 медиков обнаружили коронавирус

В течение 23 мая в Украине обнаружили 406 человек, больных Covid-19, из них 69 - медицинские работники.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Украине заболело 406 человек (из них 36 детей и 69 медработников). Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев".

Детали: Всего за все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 1 530 детей, а также 4 069 медработников.

Напомним: