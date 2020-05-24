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За минувшие сутки у 69 медиков обнаружили коронавирус

Воскресенье, 24 мая 2020, 10:39
За минувшие сутки у 69 медиков обнаружили коронавирус

В течение 23 мая в Украине обнаружили 406 человек, больных Covid-19, из них 69 - медицинские работники.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Украине заболело 406 человек (из них 36 детей и 69 медработников). Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев".

Детали: Всего за все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 1 530 детей, а также 4 069 медработников.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • 22 мая в Киеве было зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 14 - у медиков.
  • 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияМинздрав
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