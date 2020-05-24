За минувшие сутки у 69 медиков обнаружили коронавирус
Воскресенье, 24 мая 2020, 10:39
В течение 23 мая в Украине обнаружили 406 человек, больных Covid-19, из них 69 - медицинские работники.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Прямая речь: "За прошедшие сутки в Украине заболело 406 человек (из них 36 детей и 69 медработников). Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев".
Детали: Всего за все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 1 530 детей, а также 4 069 медработников.
Напомним:
- 22 мая в Киеве было зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 14 - у медиков.
- 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.
Украинская правда