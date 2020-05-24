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Київщина може невдовзі послабити карантин, показники покращуються – ОДА

Неділя, 24 травня 2020, 15:49
Київщина може невдовзі послабити карантин, показники покращуються – ОДА

Київська область невдовзі може послабити карантин, оскільки показник інцидентності знижується третій день поспіль.

Джерело: в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, пресслужба ОДА, сайт МОЗ

Деталі: Як зазначає пресслужба, Київський обласний лабораторний центр встановив, що на 11:00 24 травня показник інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення) становить 12,45 (норма ≤ 12).

Пряма мова Володіна: "Третій день поспіль спостерігаємо зниження показника інцидентності у Київській області. Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом’якшувати найближчими днями.

У разі отримання потрібного показника, Київська обласна державна адміністрація ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно".

Деталі: Всього епідемічну ситуацію із захворюваності на коронавірус характеризують три показники: інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням.

За даними МОЗ станом на 24 травня, не відповідають критеріям для послаблення карантину за цими показниками 9 областей – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька.

 
сайт МОЗ

Що передувало: Перелік цих областей не змінився, порівняно з даними МОЗ станом на 23 травня.

Водночас пресслужба президента 23 травня повідомила, що до пом'якшення карантинних обмежень не готові 6 областей.

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Українська правда
Теми: Київська областькарантинМОЗ
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