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У Зеленського заявили, що лише 6 областей не готові пом'якшувати карантин

Субота, 23 травня 2020, 16:20
У Зеленського заявили, що лише 6 областей не готові пом'якшувати карантин

Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області не готові до пом'якшення карантинних обмежень.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Зокрема, йшлося про те, що шість областей ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі.

В інших областях дозволяють певні пом’якшення, однак не зобов’язують до них, адже місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації.

Йдеться про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 50 осіб, релігійні заходи за участі не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів та спа-зон. Усе це – за умови дотримання заходів безпеки".

Що передувало: У суботу на сайті МОЗ було оприлюднено таблицю, згідно з якою критеріям щодо запровадження другого етапу зняття карантинних обмежень не відповідало 9 областей України.

Зокрема, до списку МОЗ увійшли Дніпропетровська, Донецька та Луганська області, про які не згадується в повідомленні пресслужби президента.

 
сайт МОЗ

Передісторія:

  • Станом на ранок 22 травня 11 областей України і Київ були не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.
  • Увечері стало відомо, що в цьому переліку вже немає Дніпропетровщини, згодом - Миколаївщини та Хмельниччини.
  • 23 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з новими даними, Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.

Українська правда
Теми: Зеленськийкарантин
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