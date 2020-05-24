Киевщина может вскоре ослабить карантин, показатели улучшаются – ОГА

Киевская область вскоре может ослабить карантин, поскольку показатель инцидентности снижается третий день подряд.

Источник: и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин, пресс-служба ОГА, сайт Минздрава

Детали: Как отмечает пресс-служба, Киевский областной лабораторный центр установил, что на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет 12,45 (норма ≤ 12).

Прямая речь Володина: "Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать ближайшие дни.

В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно".

Детали: Всего эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек, охват тестированием.

По данным Минздрава по состоянию на 24 мая, не соответствуют критериям для ослабления карантина по этим показателям 9 областей – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

сайт Минздрава

Что предшествовало: Перечень этих областей не изменился по сравнению с данными Минздрава по состоянию на 23 мая.

В то же время пресс-служба президента 23 мая сообщила, что к смягчению карантина не готовы 6 областей.

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