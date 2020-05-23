На Львівщині та Дніпропетровщині не можна послаблювати карантин – дані МОЗ

Станом на 23 травня Львівська та Дніпропетровська області не відповідають критеріям для переходу на 2 етап послаблення карантинних обмежень.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Згідно з опублікованою таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів станом на 23 травня, на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 12,58 випадків на 100 тисяч населення.

Дніпропетровська область не відповідає критеріям для послаблення карантину за показником охоплення тестуванням: тут він складає 11,39 на 100 тисяч населення, а необхідно більше 12.

Водночас місто Київ, а також Полтавська область тепер відповідають критеріям для послаблення карантину.

У решті областей ситуація не змінилася, порівняно з вечором 22 травня.

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