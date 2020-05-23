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На Львівщині та Дніпропетровщині не можна послаблювати карантин – дані МОЗ

Субота, 23 травня 2020, 12:58

Станом на 23 травня Львівська та Дніпропетровська області не відповідають критеріям для переходу на 2 етап послаблення карантинних обмежень.

Джерело: сайт МОЗ

 

Деталі: Згідно з опублікованою таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів станом на 23 травня, на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 12,58 випадків на 100 тисяч населення.

Дніпропетровська область не відповідає критеріям для послаблення карантину за показником охоплення тестуванням: тут він складає 11,39 на 100 тисяч населення, а необхідно більше 12.

Водночас місто Київ, а також Полтавська область тепер відповідають критеріям для послаблення карантину.

У решті областей ситуація не змінилася, порівняно з вечором 22 травня.

Передісторія:

  • Станом на ранок 22 травня 11 областей України і Київ були не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.
  • Увечері стало відомо, що в цьому переліку вже немає Дніпропетровщини, згодом - Миколаївщини та Хмельниччини.
  • 23 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з новими даними, Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.

Українська правда
Теми: карантинМОЗЛьвівщинаДніпропетровська область


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