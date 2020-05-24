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ООС: 7 обстрілів, без втрат

Неділя, 24 травня 2020, 18:02

У неділю збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські захисники надали загарбникам жорстку відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки.

Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Старогнатівки двічі обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, використовуючи 120 мм міномети – 12 мін, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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