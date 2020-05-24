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ООС: 7 обстрелов, без потерь

Воскресенье, 24 мая 2020, 18:02

В воскресенье вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник со 122 мм артиллерийских систем обстреливал окраине Каменки.

Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, используя 120 мм минометы – 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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