Українська "Мрія" доставила черговий медичний вантаж до Канади

Український літак "Мрія" доставив до Канади вантаж медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

Джерело: посольство України в Канаді у Facebook

Дослівно: "У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби із пандемією COVID-19".

Деталі: Найбільший у світі транспортний літак приземлився у Монреалі.

Що передувало: 2 травня літак Ан-225 "Мрія" прибув у Канаду з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

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