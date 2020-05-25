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Українська "Мрія" доставила черговий медичний вантаж до Канади

Понеділок, 25 травня 2020, 00:45

Український літак "Мрія" доставив до Канади вантаж медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

Джерело: посольство України в Канаді у Facebook

Дослівно: "У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби із пандемією COVID-19".

Деталі: Найбільший у світі транспортний літак приземлився у Монреалі. 

Що передувало: 2 травня літак Ан-225 "Мрія" прибув у Канаду з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо:

  • Маски та респіратори, які Польща купила у Китаю та перевезла українським літаком "Мрія", були неналежної якості та необґрунтовано дорогі.

Українська правда
Теми: коронавірусКанадаавіаУкраїна


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