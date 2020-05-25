Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська "Мрія" доставила черговий медичний вантаж до Канади

Понеділок, 25 травня 2020, 00:45
Українська Мрія доставила черговий медичний вантаж до Канади

Український літак "Мрія" доставив до Канади вантаж медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

Джерело: посольство України в Канаді у Facebook

Дослівно: "У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби із пандемією COVID-19".

Деталі: Найбільший у світі транспортний літак приземлився у Монреалі. 

Що передувало: 2 травня літак Ан-225 "Мрія" прибув у Канаду з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо:

  • Маски та респіратори, які Польща купила у Китаю та перевезла українським літаком "Мрія", були неналежної якості та необґрунтовано дорогі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКанадаавіаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: