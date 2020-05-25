Українська "Мрія" доставила черговий медичний вантаж до Канади
Понеділок, 25 травня 2020, 00:45
Український літак "Мрія" доставив до Канади вантаж медичних засобів для боротьби із коронавірусом.
Джерело: посольство України в Канаді у Facebook
Дослівно: "У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби із пандемією COVID-19".
Деталі: Найбільший у світі транспортний літак приземлився у Монреалі.
Що передувало: 2 травня літак Ан-225 "Мрія" прибув у Канаду з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.
Нагадаємо:
- Маски та респіратори, які Польща купила у Китаю та перевезла українським літаком "Мрія", були неналежної якості та необґрунтовано дорогі.
Українська правда