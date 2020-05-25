Украинская "Мрия" доставила очередной медицинский груз в Канаду

Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду груз медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Источник: Посольство Украины в Канаде в Facebook

Дословно: "В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19".

Детали: Крупнейший в мире транспортный самолет приземлился в Монреале.

Что предшествовало: 2 Мая самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Напомним: