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Украинская "Мрия" доставила очередной медицинский груз в Канаду

Понедельник, 25 мая 2020, 00:45
Украинская Мрия доставила очередной медицинский груз в Канаду

Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду груз медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Источник: Посольство Украины в Канаде в Facebook

Дословно: "В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19".

Детали: Крупнейший в мире транспортный самолет приземлился в Монреале.

Что предшествовало: 2 Мая самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Напомним:

  • Маски и респираторы, которые Польша купила у Китая и перевезла украинским самолетом "Мрия", были ненадлежащего качества и необоснованно дорогими.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКанадаавиаУкраина
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