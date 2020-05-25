Украинская "Мрия" доставила очередной медицинский груз в Канаду
Понедельник, 25 мая 2020, 00:45
Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду груз медицинских средств для борьбы с коронавирусом.
Источник: Посольство Украины в Канаде в Facebook
Дословно: "В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19".
Детали: Крупнейший в мире транспортный самолет приземлился в Монреале.
Что предшествовало: 2 Мая самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.
Напомним:
- Маски и респираторы, которые Польша купила у Китая и перевезла украинским самолетом "Мрия", были ненадлежащего качества и необоснованно дорогими.
Украинская правда