Все разделы
Укр / Рус

Украинская "Мрия" доставила очередной медицинский груз в Канаду

Понедельник, 25 мая 2020, 00:45

Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду груз медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

Источник: Посольство Украины в Канаде в Facebook

Дословно: "В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19".

Детали: Крупнейший в мире транспортный самолет приземлился в Монреале.

Что предшествовало: 2 Мая самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Напомним:

  • Маски и респираторы, которые Польша купила у Китая и перевезла украинским самолетом "Мрия", были ненадлежащего качества и необоснованно дорогими.

Украинская правда
Темы: коронавирусКанадаавиаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

инфографикаВ Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

Все главные новости...
коронавирус
На Херсонщине не обнаружили новых больных коронавирусом
В Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приезжает из РФ
В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня
Последние новости
00:45
ФотоУкраинская "Мрия" доставила очередной медицинский груз в Канаду
00:15
На Херсонщине не обнаружили новых больных коронавирусом
23:29
Новости экономики: подорожание электроэнергии и продажа стадиона "Черноморец"
22:47
Во Франции впервые избрали мэром трансгендерную женщину
22:10
В Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приезжает из РФ
21:42
В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня
21:17
На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы
20:53
В Швеции запустили первую сеть 5G
20:12
Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь
19:52
Правительство просит французов провести летний отпуск во Франции
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!