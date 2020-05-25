Шмигаль за тиждень прийняв пропозицію очолити уряд
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що його призначення на посаду не було заздалегідь спланованим, а розмова із президентом Володимиром Зеленським щодо прем’єрства відбулась за тиждень до голосування парламенту.
Джерело: стаття УП "Шмигаль і "його" команда. Як працює другий уряд Зеленського"
Пряма мова: "Розмова була з президентом. І це було буквально за… доволі динамічно, менше тижня до голосування в Раді. Якщо ви почули про це в п’ятницю (28 лютого – УП), значить десь за день до того у мене була про це розмова з президентом. Тобто впродовж цих днів динаміка такою і була. Не було якоїсь спеціальної підготовки. Все було так швидко, як ви і бачили".
Деталі: Зазначається, що ідея запросити Шмигаля до Кабміну належить першому заступнику голови ОПУ Сергію Трофімову. Тодішньому прем’єру Олексію Гончаруку вона подобалась. Останній думав, що Шмигаль посилить його у питаннях роботи з регіонами.
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Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
- Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.