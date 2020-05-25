Шмыгаль за неделю принял предложение возглавить правительство

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что его назначение на должность не было заранее спланированным, а разговор с президентом Владимиром Зеленским относительно премьерства состоялся за неделю до голосования парламента.

Источник: статья УП "Шмыгаль и "его" команда. Как работает второй правительство Зеленского"

Прямая речь: "Разговор был с президентом. И это было буквально за ... довольно динамично, меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу (28 февраля – УП), значит где-то за день до того у меня была об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели".

Детали: Отмечается, что идея пригласить Шмыгаля в Кабмин принадлежит первому заместителю председателя ОПУ Сергею Трофимову. Тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку она понравилась. Последний думал, что Шмыгаль усилит его в вопросах работы с регионами.

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