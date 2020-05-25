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Шмыгаль за неделю принял предложение возглавить правительство

Понедельник, 25 мая 2020, 07:19

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что его назначение на должность не было заранее спланированным, а разговор с президентом Владимиром Зеленским относительно премьерства состоялся за неделю до голосования парламента.

Источник: статья УП "Шмыгаль и "его" команда. Как работает второй правительство Зеленского"

Прямая речь: "Разговор был с президентом. И это было буквально за ... довольно динамично, меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу (28 февраля – УП), значит где-то за день до того у меня была об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели".

Детали: Отмечается, что идея пригласить Шмыгаля в Кабмин принадлежит первому заместителю председателя ОПУ Сергею Трофимову. Тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку она понравилась. Последний думал, что Шмыгаль усилит его в вопросах работы с регионами.

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Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля

Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министровЗеленский


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