Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль за неделю принял предложение возглавить правительство

Понедельник, 25 мая 2020, 07:19
Шмыгаль за неделю принял предложение возглавить правительство

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что его назначение на должность не было заранее спланированным, а разговор с президентом Владимиром Зеленским относительно премьерства состоялся за неделю до голосования парламента.

Источник: статья УП "Шмыгаль и "его" команда. Как работает второй правительство Зеленского"

Прямая речь: "Разговор был с президентом. И это было буквально за ... довольно динамично, меньше недели до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу (28 февраля – УП), значит где-то за день до того у меня была об этом разговор с президентом. То есть в течение этих дней динамика такой и была. Не было какой-то специальной подготовки. Все было так быстро, как вы и видели".

Детали: Отмечается, что идея пригласить Шмыгаля в Кабмин принадлежит первому заместителю председателя ОПУ Сергею Трофимову. Тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку она понравилась. Последний думал, что Шмыгаль усилит его в вопросах работы с регионами.

Знать больше: Кто такой Денис Шмыгаль, которого пророчат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля

Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министровЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Шмыгаль
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: