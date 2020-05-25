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У Кабміні кажуть, що Степанов "ставить себе надто високо"

Понеділок, 25 травня 2020, 12:14

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов через пандемію коронавірусу став дуже медійним і деякі міністри підозрюють його у бажанні стати прем’єр-міністром.

Джерело: стаття "Української правди"  

Пряма мова одного з топ-урядовців: "У нього (Степанова – ред.)  працює група піарників, які міряють йому згадки у ЗМІ, щоб його було найбільше серед всіх членів Кабміну. Він уже себе бачить прем'єром".

Коментар одного з членів Кабміну: "У міністра охорони здоров'я запаморочення від успіху. Він відчуває себе медіазіркою. Степанов ставить себе перед нами занадто високо, і якщо він не попуститься, його скоро в уряді не буде".

Деталі: Після того, як з уряду звільнили Іллю Ємця, який втомив колег нездоровим бажанням ввести надзвичайний стан, на посаду голови МОЗ в Офісі президента вибрали Максима Степанова як менеджера з досвідом. 

Співрозмовники УП у Кабміні кажуть, що "кандидатура Степанова народилася у ході мозкового штурму на Банковій", а його стосунки з Ігорем Палицею перевірили: "Бізнесів у них спільних не було".

Степанов після приходу у МОЗ став давати ранкові брифінги замість головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Із часом вони почали випереджати свіжу статистику щодо захворюваності на COVID-19 від міністерства та Центру громадського здоров’я, аби першим цифри озвучував Степанов.

Голова МОЗ регулярно дає великі інтерв'ю та бере участь у найбільших ток-шоу.

На одній із нарад щодо боротьби з коронавірусом Степанов почав сперечатися із президентом Володимиром Зеленським.

Втім, упізнаваність не додає Степановву популярності після історії із закупівлями костюмів для захисту лікарів та діаметрально протилежних прогнозів щодо пом'якшення карантину й запуску транспорту у столиці, зроблених за один ранок.  

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що "відкритих конфліктів" у Кабміні немає, а всі міністри – "амбітні люди".

Коментар Шмигаля: "У когось амбіції здорові, у когось – ні. Всі їх по-різному реалізують. Хтось хоче медійності. А хтось тихо робить свою роботу".

Теми: МОЗКабінет міністрів


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