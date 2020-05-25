В Кабмине говорят, что Степанов "ставит себя слишком высоко"

Министр здравоохранения Максим Степанов из-за пандемии коронавируса стал очень медийным и некоторые министры подозревают его в желании стать премьер-министром.

Источник: статья "Украинской правды"

Прямая речь одного из топ-членов правительства: "У него (Степанова – ред.) работает группа пиарщиков, которые меряют ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше других членов Кабмина. Он уже видит себя премьером".

Комментарий одного из членов Кабмина: "У министра здравоохранения головокружение от успеха. Он чувствует себя медиа-звездой. Степанов ставит себя перед нами слишком высоко, и если он не попустится, его скоро в правительстве не будет".

Детали: После того, как из правительства уволили Илью Емца, который утомил коллег нездоровым желанием ввести чрезвычайное положение, на должность главы Минздрава в Офисе президента выбрали Максима Степанова как менеджера с опытом.

Собеседники УП в Кабмине говорят, что "кандидатура Степанова родилась в ходе мозгового штурма на Банковой", а его отношения с Игорем Палицей проверили: "Бизнесов у них общих не было".

Степанов после прихода в Минздраве стал давать утренние брифинги вместо главного санитарного врача Виктора Ляшко. Со временем они начали опережать свежую статистику по заболеваемости COVID-19 от министерства и Центра общественного здоровья, чтобы первым цифры озвучивал Степанов.

Глава Минздрава регулярно дает большие интервью и участвует в крупнейших ток-шоу.

На одном из совещаний по борьбе с коронавирусом Степанов начал спорить с президентом Владимиром Зеленским.

Впрочем, узнаваемость не добавляет Степановву популярности после истории с закупками костюмов для защиты врачей и диаметрально противоположных прогнозов о смягчении карантина и запуска транспорта в столице, сделанных за одно утро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что "открытых конфликтов" в Кабмине нет, а все министры – "амбициозные люди".

Комментарий Шмыгаля: "У кого-то амбиции здоровые, у кого-то – нет. Все их по-разному реализуют. Кто-то хочет медийности. А кто-то тихо делает свою работу".