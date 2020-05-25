Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Шеремета: адвокат підозрюваної Кузьменко попросив відводу судді

Понеділок, 25 травня 2020, 16:58
Справа Шеремета: адвокат підозрюваної Кузьменко попросив відводу судді

Адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з суду

Деталі: Під час засідання суду в понеділок своє рішення Безпалий аргументував наявністю сумнівів у нього та його підзахисної в неупередженості судді.

Він попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою для Кузьменко.

Суддя, у свою чергу, після оголошення заяви про відвід, оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.

Читайте також: Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • 22 травня поліція повідомила, що завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: