Справа Шеремета: адвокат підозрюваної Кузменко попросив відводу судді
Понеділок, 25 травня 2020, 16:58
Адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з суду
Деталі: Під час засідання суду в понеділок своє рішення Безпалий аргументував наявністю сумнівів у нього та його підзахисної в неупередженості судді.
Він попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою для Кузьменко.
Суддя, у свою чергу, після оголошення заяви про відвід, оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.
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Передісторія:
- 22 травня поліція повідомила, що завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.