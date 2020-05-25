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Справа Шеремета: адвокат підозрюваної Кузменко попросив відводу судді

Понеділок, 25 травня 2020, 16:58

Адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з суду

Деталі: Під час засідання суду в понеділок своє рішення Безпалий аргументував наявністю сумнівів у нього та його підзахисної в неупередженості судді.

Він попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів щодо продовження терміну тримання під вартою для Кузьменко.

Суддя, у свою чергу, після оголошення заяви про відвід, оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.

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Передісторія:

  • 22 травня поліція повідомила, що завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Теми: Справа Шереметасуд


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