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Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко попросил отвода судьи

Понедельник, 25 мая 2020, 16:58
Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко попросил отвода судьи

Адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревает в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.

Источник: "Интерфакс-Украина" из суда

Детали: Во время заседания суда в понедельник свое решение Безпалый аргументировал наличием сомнений у него и его подзащитной в беспристрастности судьи.

Он попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко.

Судья, в свою очередь, после объявления заявления об отводе, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

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Предыстория:

  • 22 мая полиция сообщила, что завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Темы: Дело Шереметасуд
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