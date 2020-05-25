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Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Кузменко попросил отвода судьи

Понедельник, 25 мая 2020, 16:58

Адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревает в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Беспалый заявил об отводе судьи.

Источник: "Интерфакс-Украина" из суда

Детали: Во время заседания суда в понедельник свое решение Беспалый аргументировал наличием сомнений у него и его подзащитной в беспристрастности судьи.

Он попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко.

Судья, в свою очередь, после объявления заявления об отводе, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

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Предыстория:

  • 22 мая полиция сообщила, что завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Темы: Дело Шереметасуд


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