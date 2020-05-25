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Справа нацгвардійця Марківа: на Донбасі проводять слідчий експеримент

Понеділок, 25 травня 2020, 18:05

У справі обвинуваченого Італією у вбивстві українського гвардійця Віталія Марківа: експерти проводять слідчий експеримент у Слов’янську на сході України.

Джерело: МВС

Деталі: Група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибули у Слов’янськ для проведення слідчого експерименту в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

 

Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події.

Дослівно: "Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг поданої захистом нашого гвардійця та від імені держави Україна".

 

Що було раніше: В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокувався через поширення COVID-19.

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Передісторія:

  • Суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.
  • У Офісі президента повідомляли, що навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок Марківу.

Українська правда
Теми: Нацгвардіясуд


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