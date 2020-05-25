Дело нацгвардейца Маркива: на Донбассе проводится следственный эксперимент

По делу обвиняемого Италией в убийстве украинского гвардейца Виталия Маркива эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске на востоке Украины.

Источник: МВД

Детали: Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

Дословно: "Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина".

Что было раньше: В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива оказалось заблокированным из-за распространения COVID-19.

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