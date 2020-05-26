Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар

Фахівці визначили, що причиною пожежі в Олександрівській лікарні столиці, яка приймає хворих на коронавірус, був умисний підпал.

Джерело: головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook

Пряма мова: "Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал".

Фото: Людмила Антоненко

Деталі: Близько 18 години вечора в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Від чого весь поверх був задимлений.

Зазначається, що постраждалих немає, а персонал закладу евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус.

Після рятувальники локалізували вогнище та ліквідували займання.

Фото: Людмила Антоненко

Головна лікарка пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення та висловила надію, що підпалювача буде знайдено.

Наразі на місці події працює поліція.

Що передувало: Раніше в ДСНС повідомляли, що близько 19 години вечора ліквідували пожежу в Олександрівській лікарні Києва.

Нагадаємо: