Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар
Фахівці визначили, що причиною пожежі в Олександрівській лікарні столиці, яка приймає хворих на коронавірус, був умисний підпал.
Джерело: головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook
Пряма мова: "Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал".
Деталі: Близько 18 години вечора в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Від чого весь поверх був задимлений.
Зазначається, що постраждалих немає, а персонал закладу евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус.
Після рятувальники локалізували вогнище та ліквідували займання.
Головна лікарка пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення та висловила надію, що підпалювача буде знайдено.
Наразі на місці події працює поліція.
Що передувало: Раніше в ДСНС повідомляли, що близько 19 години вечора ліквідували пожежу в Олександрівській лікарні Києва.
Нагадаємо:
- 8 квітня о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів Олександрівської лікарні закладено вибухівку. Пізніше інформація не підтвердилася.
- В Олександрівській лікарні перебувають і інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.