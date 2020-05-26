Усі розділи
Укр / Рус

Причиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар

Вівторок, 26 травня 2020, 00:19

Фахівці визначили, що причиною пожежі в Олександрівській лікарні столиці, яка приймає хворих на коронавірус, був умисний підпал.

Джерело: головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook

Пряма мова: "Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал".

 
Фото: Людмила Антоненко

Деталі: Близько 18 години вечора в одному із корпусів лікарні сталася пожежа. Горіло у підсобному приміщенні на 6 поверсі. Від чого весь поверх був задимлений. 

Зазначається, що постраждалих немає, а персонал закладу евакуював пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус. 

Після рятувальники локалізували вогнище та ліквідували займання. 

 
Фото: Людмила Антоненко

Головна лікарка пообіцяла найближчим часом відремонтувати пошкоджені приміщення та висловила надію, що підпалювача буде знайдено.

Наразі на місці події працює поліція.

Що передувало: Раніше в ДСНС повідомляли, що близько 19 години вечора ліквідували пожежу в Олександрівській лікарні Києва. 

Нагадаємо:

  • 8 квітня о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів Олександрівської лікарні закладено вибухівку. Пізніше інформація не підтвердилася.
  • В Олександрівській лікарні перебувають і інфекційні хворі, зокрема, люди з діагностованою коронавірусною хворобою COVID-19.

Українська правда
Теми: КиївДСНСпожежаздоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини

Справа Шеремета: Суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка ще на 2 місяці

фотоЗгвалтування у відділку: стали відомі імена підозрюваних поліцейських

У Дніпрі відновили роботу метро

Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

фотоСпотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Усі головні новини...
Київ
В Олександрівській лікарні Києва сталась пожежа, 15 людей евакуювали
Дощ у Києві значно посилиться, І рівень небезпечності
У Києві вже цього тижня запрацюють продовольчі ярмарки
Останні новини
01:01
На Буковині вперше за кілька днів виявили менше 20 випадків COVID-19
00:19
ФотоПричиною пожежі в Олександрівській лікарні Києва став підпал – головлікар
23:56
У МОЗ нарахували понад 4 тисячі заражених COVID-19 медиків
23:38
Справа Шеремета: Дугарь призначили заставу у 168 тисяч та електронний браслет
23:29
документРозмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку
23:11
Степанов запевняє, що 71 тисяча "скандальних" захисних костюмів вже розвозяться у лікарні
22:39
Новини економіки: поділ міністерства, збитки підприємств, "Центренерго"
22:21
У ВООЗ очікують нового піку коронавірусу будь-якої хвилини
21:57
Новини 25 травня: Поліцейське свавілля, відкриття метро
21:46
Україна та Туреччина розпочинають переговори про відновлення авіарейсів і туризму
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!