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Причиной пожара в Александровской больнице стал поджог – главврач

Вторник, 26 мая 2020, 00:19
Причиной пожара в Александровской больнице стал поджог – главврач

Специалисты определили, что причиной пожара в Александровской больнице столицы, которая принимает больных коронавирусом, был умышленный поджог.

Источник: главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в Facebook

Прямая речь: "Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог".

 
Фото: Людмила Антоненко

Детали: Около 18 часов вечера в одном из корпусов больницы произошел пожар. Горело в подсобном помещении на 6 этаже. От чего весь этаж был задымленный.

Отмечается, что пострадавших нет, а персонал заведения эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус.

После спасатели локализовали очаг и ликвидировали возгорание.

 
Фото: Людмила Антоненко

Главный врач пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения и выразила надежду, что поджигателя найдут.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Что предшествовало: Раньше в ГСЧС сообщали, что около 19 часов вечера ликвидировали пожар в Александровской больнице Киева. 

Напомним:

  • 8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов Александровской больницы заложена взрывчатка. Позже информация не подтвердилась.
  • В Александровской больнице находятся и инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.

Украинская правда

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Темы: КиевГСЧСпожарздоровье
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