Причиной пожара в Александровской больнице стал поджог – главврач
Специалисты определили, что причиной пожара в Александровской больнице столицы, которая принимает больных коронавирусом, был умышленный поджог.
Источник: главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в Facebook
Прямая речь: "Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог".
Детали: Около 18 часов вечера в одном из корпусов больницы произошел пожар. Горело в подсобном помещении на 6 этаже. От чего весь этаж был задымленный.
Отмечается, что пострадавших нет, а персонал заведения эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус.
После спасатели локализовали очаг и ликвидировали возгорание.
Главный врач пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения и выразила надежду, что поджигателя найдут.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Что предшествовало: Раньше в ГСЧС сообщали, что около 19 часов вечера ликвидировали пожар в Александровской больнице Киева.
Напомним:
- 8 апреля в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов Александровской больницы заложена взрывчатка. Позже информация не подтвердилась.
- В Александровской больнице находятся и инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.