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У Бразилії денна смертність від коронавірусу більша, ніж в США

Вівторок, 26 травня 2020, 02:19

За минулу добу у Бразилії від коронавірусу померли 807 осіб, в США – 620.

Джерело: Reuters

Деталі: Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я Бразилії. Нині, після США, це друга країна у світі, де спостерігається найбільша кількість випадків зараження COVID-19. Там нарахували близько 375 тисяч випадків. У той час у США кількість зареєстрованих інфікувань перевищила 1 мільйон 600 тисяч. 

Загалом же в США померли більше 100 тисяч хворих, у Бразилії – понад 23 тисячі. 

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Нагадаємо:

  • Коронавірус діагностували у 5 мільйона 494 тисяч осіб, із яких вилікувались вже 2 мільйона 300 тисяч інфікованих. 
  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Українська правда
Теми: коронавірусСШАБразилія


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