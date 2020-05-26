В Бразилии дневная смертность от коронавируса больше, чем в США
Вторник, 26 мая 2020, 02:19
За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса умерли 807 человек, в США – 620.
Источник: Reuters
Детали: Такие данные наводитМинистерство здравоохранения Бразилии. Сейчас, после США, это вторая страна в мире, где наблюдается наибольшее количество случаев заражения COVID-19. Там насчитали около 375 тысяч случаев. В то время в США количество зарегистрированных заражений превысило 1 миллион 600 тысяч.
В целом же в США умерли более 100 тысяч больных, в Бразилии – более 23 тысяч.
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Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса.
- Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.
Украинская правда