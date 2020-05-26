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В Бразилии дневная смертность от коронавируса больше, чем в США

Вторник, 26 мая 2020, 02:19

За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса умерли 807 человек, в США – 620.

Источник: Reuters

Детали: Такие данные наводитМинистерство здравоохранения Бразилии. Сейчас, после США, это вторая страна в мире, где наблюдается наибольшее количество случаев заражения COVID-19. Там насчитали около 375 тысяч случаев. В то время в США количество зарегистрированных заражений превысило 1 миллион 600 тысяч.

В целом же в США умерли более 100 тысяч больных, в Бразилии – более 23 тысяч.

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Напомним:

  • Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса.
  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Украинская правда
Темы: коронавирусСШАБразилия


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