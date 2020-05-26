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США провели більше 15 млн тестів на коронавірус

Вівторок, 26 травня 2020, 04:05

У Сполучених Штатах Америки на коронавірус протестували 15 мільйонів 187 тисяч осіб. Позитивними виявили наразі 1 мільйон 706 тисяч.

Джерело: Worldometers

Деталі: Побороли хворобу вже 464 тисячі людей. Стали жертвами коронавірусу більше 100 тисяч осіб. 

Таким чином в країні залишається 1 мільйон 141 тисячі осіб, у яких підтверджений коронавірус

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Українська правда
Теми: коронавірусСША


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