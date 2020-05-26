США провели більше 15 млн тестів на коронавірус

У Сполучених Штатах Америки на коронавірус протестували 15 мільйонів 187 тисяч осіб. Позитивними виявили наразі 1 мільйон 706 тисяч.

Джерело: Worldometers

Деталі: Побороли хворобу вже 464 тисячі людей. Стали жертвами коронавірусу більше 100 тисяч осіб.

Таким чином в країні залишається 1 мільйон 141 тисячі осіб, у яких підтверджений коронавірус

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Нагадаємо:

Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.