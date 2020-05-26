США провели более 15 млн тестов на коронавирус

В Соединенных Штатах Америки на коронавирус протестовали 15 миллионов 187 тысяч человек. Положительные результаты обнаружили пока в 1 миллиона 706 тысяч.

Источник: Worldometers

Детали: Победили болезнь уже 464 тысяч человек. Стали жертвами коронавируса больше 100 тысяч человек.

Таким образом в стране остается 1 миллион 141 тысяча человек, у которых подтвержден коронавирус

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Напомним: