США провели более 15 млн тестов на коронавирус
Вторник, 26 мая 2020, 04:05
В Соединенных Штатах Америки на коронавирус протестовали 15 миллионов 187 тысяч человек. Положительные результаты обнаружили пока в 1 миллиона 706 тысяч.
Источник: Worldometers
Детали: Победили болезнь уже 464 тысяч человек. Стали жертвами коронавируса больше 100 тысяч человек.
Таким образом в стране остается 1 миллион 141 тысяча человек, у которых подтвержден коронавирус
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Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения считает возможной вторую волну пандемии коронавируса.
- Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны регионы набирают обороты в заболевании.
Украинская правда