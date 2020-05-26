Великий футбол повертається в Україну: МОЗ дало добро відновити матчі

Міністерство охорони здоров’я дозволило проводити футбольні матчі української Прем’єр-ліги з 30 травня.

Джерело: голова Української федерації футболу Андрій Павелко у Facebook

Пряма мова: "Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ та Кубку України починаючи з 30 травня".

Деталі: Павелко просить членів Виконкому УАФ підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубку України з 30 травня та затвердити календар змагань.

Що передувало: В середині травня представники клубів УПЛ на нараді підтримали дату 30 травня для поновлення чемпіонату з футболу. Зазначалось, що це рішення представників УПЛ не має юридичної сили, оскільки ще має бути затверджене Виконкомом УАФ. У свою чергу в УАФ чекали на рекомендації від Міністерства охорони здоров`я щодо положень, з якими застереженнями повинні проходити матчі під час карантину.

Відомо було, що ігри будуть без глядачів. Завершити сезон планується до 19 липня.