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Большой футбол возвращается в Украину: Минздрав дал добро возобновить матчи

Вторник, 26 мая 2020, 16:44
Большой футбол возвращается в Украину: Минздрав дал добро возобновить матчи

Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.

Источник: глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко в Facebook

Прямая речь: "Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая".

Детали: Павелко просит членов Исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Что предшествовало: В середине мая представители клубов УПЛ на совещании поддержали дату 30 мая для возобновления чемпионата по футболу. Отмечалось, что это решение представителей УПЛ не имеет юридической силы, так как еще должно быть утверждено Исполкомом УАФ. В свою очередь в УАФ ждали рекомендаций Министерства здравоохранения относительно положений, с какими оговорками должны проходить матчи во время карантина.

Известно было, что игры будут без зрителей. Завершить сезон планируется до 19 июля.

Украинская правда

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Темы: футбол
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