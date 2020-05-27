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На Донбасі у вівторок загинув 24-річний сержант

Середа, 27 травня 2020, 14:55
На Донбасі у вівторок загинув 24-річний сержант

26 травня під час обстрілу українських захисників на Донеччині загинув 24-річний молодший сержант Віталій Лімборський.

Джерело: Facebook-сторінка 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Дослівно: "Вчора, близько 19:45, в результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки.

Ніколи не пробачимо. Помстимося".

Деталі: У бригаді поділилися цитатою воїна в інтерв’ю пресслужбі оперативного командування "Південь": "Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом відкрило нові горизонти у моєму самовдосконаленні і рідні пишаються мною, особливо мама, а для меншого братика Антона, можливо, колись буду прикладом для наслідування".

Нагадаємо: 26 травня російсько-окупаційні війська обстріляли українських захисників на Донеччині, вбивши одного захисника.

 

Українська правда

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Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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