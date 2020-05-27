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На Донбассе во вторник погиб 24-летний сержант

Среда, 27 мая 2020, 14:55

26 мая в ходе обстрела украинских защитников в Донецкой области погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.

Источник: Facebook-страница 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Дословно: "Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года.

Никогда не простим. Отомстим".

Детали: В бригаде поделились цитатой воина в интервью пресс-службе оперативного командования "Юг": "То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании и родные гордятся мной, особенно мама, а для младшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания".

Напомним: 26 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, убив одного защитника.

 

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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